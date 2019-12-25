Спектакль "Солнечная линия"

Пьеса актуального драматурга Ивана Вырыпаева в постановке молодого режиссёра из Москвы.

Пьеса была написана в 2015 году, первый спектакль состоялся в Польше, а режиссером выступил сам автор. В конце 2017-го года Виктор Рыжаков представил постановку в Москве. Спектакль строится на диалоге мужа и жены, проживших в браке семь лет. Драматург пытался ответить на вопрос, почему мы не понимаем друг друга, и что этому препятствует. В спектакле представлено несколько примеров, например, иногда недопонимание возникает из-за того, что близкие люди друг друга не слышат и перебивают. Пьеса вскрывает проблемы с коммуникацией не только в семье, но и на всех уровнях современного общества. Режиссер – Женя Беркович (выпускница Школы-Студии МХАТ, курс Кирилла Серебренникова, автор спектаклей в Гоголь-центре, МТЮЗе).

Место: Александринский театр (Новая сцена), наб. реки Фонтанки, д. 49А

Цена: от 350 до 1500 рублей

Возрастное ограничение: 18+

Фото: ВК/ Александринский театр и Новая сцена