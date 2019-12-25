Спектакль "Смешанные чувства"

Возрастное ограничение: 16+.

Михаил Боярский и его жена, актриса Лариса Луппиан, играют в спектакле влюбленную пару. Героев пьесы связывает 30 лет дружбы семьями. Но теперь он – вдовец, а она – вдова. Она потеряла любимого мужа и лучшую подругу, он – единственного друга и преданную жену. Она хочет жить только памятью о былом. А он пытается доказать, что для них еще возможно общее счастливое будущее.

Продолжительность: 2 часа 30 минут

Адрес: Государственный академический театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12

Фото: lensov-theatre.spb.ru