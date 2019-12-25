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Спектакль "Смешанные чувства"
Сегодня, 19:00
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Смешанные чувства"

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Возрастное ограничение: 16+.

Михаил Боярский и его жена, актриса Лариса Луппиан, играют влюбленных. Их героев связывает 13 лет дружбы семьями. Он – вдовец, вспыльчивый, смешной и мелочный. Она – вдова, гордая и ранимая, благородная и насмешливая. Герои – ровесники, состоятельные люди, накопившие достаточно опыта и усталости. Но при этом у них еще есть  высокие стремления, страстные желания и надежда на красивую жизнь вдвоем.

Продолжительность: 2 часа 30 минут

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12

Фото: lensov-theatre.spb.ru

Теги: лариса луппиан, михаил боярский, театр имени ленсовета
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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