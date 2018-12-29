Спектакль "Смерть коммивояжера"

В Театре имени Ленсовета покажут бытовую трагедию по пьесе Артура Миллера.

Произведение было удостоено нескольких престижных премий. Одна из них является Пулитцеровская.

Эта история о Вилли Ломане, который погряз в кредитах, получает мало, да и вообще в жизни преследуют одни неудачи. Чтобы хоть как-то держаться на плаву, он пытается продавать своим собственным сыновьям ценности сомнительного происхождения и даже подтрунивает их к воровству.

Старший сын вернется домой, после ссоры с отцом, спустя много лет и застанет его на грани самоубийства.

Эта трагическая история о крушении "Американской мечты" в нашем жестоком мире.

Адрес: пр. Владимирский, д. 12

Стоимость билетов: от 400 руб.

Фото: lensov-theatre.spb.ru