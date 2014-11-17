Спектакль "Слишком женатый таксист" покажут 24 февраля в Доме культуры железнодорожников. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 18 лет.

По сюжету спектакля ДТП выбивает Джона Смита из графика и запускает череду нелепых ситуаций. К финалу они перерастут в один большой абсурд.

Таксист оказывается не таким уж простым: у него два дома и две жены, которые не знают о существовании друг друга. На боевой Мэри персонаж женился в мэрии, а с инфантильной Барбарой венчался в церкви. Он жил по четкому плану.

После аварии мужчина по ошибке дает два разных домашних адреса, в этот же момент женщины заявляют в полицию о пропаже своих супругов – оба таксисты с именем Джон Смит.

Герой попытается выкрутиться из сложившейся ситуации. Однако чем больше он врет, тем больше накаляется обстановка.

Фото: comedytheatre.ru