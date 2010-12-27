Спектакль "Сирена и Виктория"

Возрастное ограничение: 16+.

"Сирена и Виктория" — это трогательная и обаятельная комедия о дружбе двух женщин, решивших раз и навсегда покончить со своим одиночеством.

Сирена (Татьяна Кравченко) — прожженная жизнью торгашка, которая добилась успеха и материального благополучия. Однако деньги не принесли ей личного счастья. И, вот, бойкая дама собирается выучить английский язык и нанимает в качестве учителя доктора филологических наук, скромного педагога Викторию (Олеся Железняк). Муж Виктории, пробившись во власть, нашел себе другую женщину. Волею случая, на головы дам падает загадочный Константин (Спартак Сумченко). Это мужчина по вызову, астроном, подрабатывающий стрижкой собак.

Продолжительность: 2 часа 15 минут

Адрес: Выборгский Дворец Культуры, улица Комиссара Смирнова, 15

Фото: bileter.ru