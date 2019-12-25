Спектакль "Синий свет" в МДТ

История гения на службе у нацистской диктатуры.

Это инсценировка одноименной пьесы Миеко Оучи, основанной на биографии Лени Рифеншталь. Неоднозначная и сложная история Рифеншталь показана в "обратной перемотке". Столетняя женщина подводит итоги своей жизни, вспоминает триуфм, связанный со становлением нацистской диктатуры и размышляет об отношениях с Адольфом Гитлером и Йозефом Геббельсом.

Место: Малый драматический театр – Театр Европы (ул. Рубинштейна, д. 18)

Цена: от 800 до 1000 рублей

Возрастное ограничение: 18+

Фото: МДТ