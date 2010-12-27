Возрастное ограничение: 18+.

Спектакль "Синий свет" повествует об одной из самых противоречивых женщин-художников XX века. В центре сюжета жизнь и судьба Лени Рифеншталь.

После оглушительного успеха первого фильма "Синий свет" женщина попадает в поле зрения Гитлера. Он уговаривает ее снять профашистский фильм "Триумф воли", который бросает тень на репутацию Рифеншталь на всю оставшуюся жизнь. В итоге она попадает в черный список кинематографистов Третьего рейха.

На сцене зрители увидят 100-летнюю Лени Рифеншталь. Она приходит в офис голливудской студии с предложением снять первый за последние 50 лет художественный фильм.

Продолжительность: 2 часа

Адрес: ул. Рубинштейна, 18/5, Камерная сцена

Фото: mdt-dodin.ru