Спектакль "Синий свет"

Возрастное ограничение: 18+.

История рассказывает об одной из самых противоречивых женщин-художников XX века — Лени Рифеншталь. После оглушительного успеха ее первого фильма "Синий свет" женщина попадает в поле зрения Гитлера. Он уговаривает Рифеншталь снять профашистский фильм "Триумф воли", который бросает тень на репутацию женщины на всю оставшуюся жизнь. В итоге она попадает в черный список кинематографистов Третьего рейха.

В спектакле "Синий свет", поставленном по одноименной пьесе Миеко Оучи, зрители увидят 100-летнюю Лени Рифеншталь. Женщина приходит в офис голливудской студии с предложением снять первый за последние 50 лет художественный фильм.

Продолжительность: 2 часа

Адрес: ул. Рубинштейна, 18/5, Камерная сцена

Фото: mdt-dodin.ru