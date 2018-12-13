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Спектакль "Синий свет"
Вчера, 19:30
180
Alena_Zinovieva

Спектакль "Синий свет"

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Возрастное ограничение: 18+.

История рассказывает об одной из самых заметных и противоречивых женщин-художников XX века — Лени Рифеншталь. После оглушительного успеха ее первого фильма "Синий свет" она попадает в поле зрения Адольфа Гитлера. Роковой выбор Рифеншталь снимать профашистский фильм "Триумф воли" на всю оставшуюся жизнь бросает тень на ее репутацию. Она попадает в черный список кинематографистов Третьего рейха.

Спектакль "Синий свет" поставлен по одноименной пьесе Миеко Оучи. В нем мы застаем 100-летнюю Лени Рифеншталь в офисе голливудской студии. Она готова сделать отчаянный шаг и решиться на съемки своего первого художественного фильма за последние 50 лет.

Продолжительность: 2 часа

Адрес: ул. Рубинштейна, 18/5, Камерная сцена

Фото: mdt-dodin.ru

Теги: лени рифеншталь, мдт, синий свет
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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