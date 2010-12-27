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Спектакль "Шоу для настоящих леди"
Сегодня, 19:00
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Шоу для настоящих леди"

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Возрастное ограничение: 12+.

Сюжет этой веселой комедии знаком многим зрителям по фильму "В джазе только девушки" с Мэрилин Монро в главной роли. Однако в спектакле Владимира Глазкова действие разворачивается немного иначе.

Два актера, пытаясь выжить в период кризиса и Великой депрессии, перевоплощаются в женщин и подключаются к работе в предвыборной кампании сенатора Бена Брауна.

Яркий динамичный спектакль понравится даже самому строгому зрителю. Постановка наполнена качественными шутками, танцами и джазовыми композициями.

Продолжительность: 3 часа

Адрес: Театр Эстрады им. Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27.

Фото: estrada.spb.ru

Теги: аркадий райкин, владимир глазков, театр эстрады им аркадия райкина
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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