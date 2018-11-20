Возрастное ограничение: 12+.

Авторский спектакль Анастасии Лазаревой "Шестое чувство" поставлен по произведениям Анны Ахматовой и Николая Гумилева и посвящен самому таинственному и прекрасному явлению на Земле — творчеству, созиданию.

Что такое творчество? Каждому ли дается дар творить? Как и почему совершается это чудо? Как рождаются стихи, музыка и картины? И чем готов пожертвовать творческий человек ради вдохновения?

Спектакль "Шестое чувство" — это спектакль тайна, спектакль загадка, спектакль мистерия. Попытка заглянуть за грань чистого искусства не оставит никого равнодушным.

Продолжительность: 1 час 20 минут

Адрес: Арт-кафе "Подвалъ бродячей собаки", Итальянская улица, 4

Фото: afisha.yandex.ru