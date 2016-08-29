Драматический спектакль "Шестикрылый серафим" представят 6 ноября в КДЦ "Максим". Начало – в 18:00.

Спектакль "Шестикрылый серафим" по пьесе Максима Горького "На дне". В интерпретации Юрия Томошевского она актуальна до сих пор. Режиссер увидел в произведении универсальный сюжет, который может повториться и в настоящее время.

Сцену оформят разбитыми оконными рамами и осколками, над этим всем парит ангел. Артисты труппы филармонии стремятся согреть метафорическое "дно" своим дыханием. А основой спектакля станут пластические картины.

Билеты на мероприятие доступны по ссылке.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия