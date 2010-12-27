Спектакль "Счастье"

Возрастное ограничение: 6+.

Спектакль Андрея Могучего "Счастье" основан на сказке бельгийского писателя Мориса Метерлинка "Синяя птица". Эта постановка – смелый эксперимент одного из ведущих представителей российского театрального авангарда в соавторстве с драматургом Константином Филипповым, художником Александром Шишкиным и композитором Александром Маноцковым.

"Счастье" - это попытка с помощью театра поговорить с детьми о жизни и смерти, о добре и зле, мнимом и подлинном счастье. Мир в спектакле показан глазами ребенка - мир детских снов, фантазий, страхов и надежд.

Дата и время: 22 сентября, 13:00 и 17:00

Продолжительность: 2 часа 40 минут

Адрес: Александринский театр, площадь Островского, 6

Фото: alexandrinsky-theater.com