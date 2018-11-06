Опера "Самсон и Далила"

Опера в трех действиях "Самсон и Далила" поставлена по мотивам одноименной библейской легенды. Действие происходит около 1150 года до н. э. в Палестине. В центре сюжета история знакомства и любви жрицы Далилы и отважного юноши, Ветхозаветного Судьи-героя Самсона.
На сцене прозвучит музыка французского композитора Камиля Сен-Санса. Артисты исполнят арии на французском языке. Все сопровождается синхронными титрами на русском и английском языке.
Продолжительность: 2 часа 45 минут
Адрес: Мариинский театр-2, улица Декабристов, 34
Фото: mariinsky.ru
Обсуждение ( 0 )