Опера "Самсон и Далила"

Возрастное ограничение: 12+.

Опера в трех действиях "Самсон и Далила" поставлена по мотивам одноименной библейской легенды. Действие происходит около 1150 года до н. э. в Палестине. В центре сюжета история знакомства и любви жрицы Далилы и отважного юноши, Ветхозаветного Судьи-героя Самсона.

На сцене прозвучит музыка французского композитора Камиля Сен-Санса. Артисты исполнят арии на французском языке. Все сопровождается синхронными титрами на русском и английском языке.

Продолжительность: 2 часа 45 минут

Адрес: Мариинский театр-2, улица Декабристов, 34

Фото: mariinsky.ru