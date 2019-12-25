Спектакль "Русская классика" в театре "Приют комедианта"

Размышления о русской литературе в новой постановке известного режиссера.

Режиссер-постановщик Дмитрий Волкострелов возвращается в театр "Приют комедианта" с новой постановкой. В ней он обращается к русской классической литературе, однако не создает известную интерпретацию известной истории, а делает саму русскую литературу героем спектакля. Все построено вокруг этого феномена. Автор задается вопросами, почему Пушкин и Достоевский это — "наше все", а также какое отношение русская классика имеет к нам?

Премьера состоялась 26 августа 2020.

Возрастное ограничение: 18+

Продолжительность спектакля: 1 час 30 минут

Фото: pkteatr.ru