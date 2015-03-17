Спектакль "Ромео и Джульетта"

Драму "Ромео и Джульетта" покажут 3 декабря в театре "Мастерская". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Режиссером спектакля "Ромео и Джульетта" в "Мастерской" стал Григорий Козлов. В истории есть только два цвета – белый и черный. Добро и зло, солнце и холод, любовь и смерть, сегодня и никогда.

По сюжету в Италии идет война, но люди хотят жить, влюбляться, жениться и растить детей. Все стремятся к миру и согласию, однако их не будет. При этом никто не помнит, с чего началась взаимная ненависть семей.

Вернуть в Верону мир пытается монах, но это не получается, и только запускается новая цепочка смертей. Оборвутся жизни молодых, искренних, чутких и отважных.

Фото: пресс-служба театра "Мастерская"