Балет "Ромео и Джульетта" покажут 13 октября в Эрмитажном театре. Начало – в 19:00. Для посетителей старше 6 лет.

Постановка Санкт-Петербургского театра балета имени П. И. Чайковского, ее сопроводит Балтийский симфонический оркестр.

Основная идея в создании полноценного спектакля "Ромео и Джульетта" состояла в том, чтобы соединить удивительную музыку Чайковского с самой лирической из сочинений В. Шекспира. Для этого использовали музыкальные части из величайших произведений: Симфония №6, Сюита №3, "Итальянское Каприччио", Концерт для скрипки с оркестром и "Увертюра-Фантазия Ромео и Джульетта".

Фото: kudago.com