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Балет "Ромео и Джульетта"
Сегодня, 19:00
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Балет "Ромео и Джульетта"

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Балет "Ромео и Джульетта" покажут 13 октября в Эрмитажном театре. Начало – в 19:00. Для посетителей старше 6 лет.

Постановка Санкт-Петербургского театра балета имени П. И. Чайковского, ее сопроводит Балтийский симфонический оркестр. 

Основная идея в создании полноценного спектакля "Ромео и Джульетта" состояла в том, чтобы соединить удивительную музыку Чайковского с самой лирической из сочинений В. Шекспира. Для этого использовали музыкальные части из величайших произведений: Симфония №6, Сюита №3, "Итальянское Каприччио", Концерт для скрипки с оркестром и "Увертюра-Фантазия Ромео и Джульетта". 

Фото: kudago.com 

Теги: ромео и джульетта, эрмитажный театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты, Театр,

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