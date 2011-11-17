Балет "Ромео и Джульетта"

Постановка Санкт-Петербургского театра балета имени П. И. Чайковского, ее сопроводит Балтийский симфонический оркестр.
Основная идея в создании полноценного спектакля "Ромео и Джульетта" состояла в том, чтобы соединить удивительную музыку Чайковского с самой лирической из сочинений В. Шекспира. Для этого использовали музыкальные части из величайших произведений: Симфония №6, Сюита №3, "Итальянское Каприччио", Концерт для скрипки с оркестром и "Увертюра-Фантазия Ромео и Джульетта".
Фото: kudago.com
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