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Балет "Кармен"
Сегодня, 19:00
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Балет "Кармен"

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Балет "Кармен" представят 29 апреля в Эрмитажном театре. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Балет "Кармен" поставила Петербургская компания "Арт-Центр "Сен-Мишель", которая хорошо известна в Европе, Японии и странах Южной Америки. Первые заграничные показы состоялись в ноябре 2019 года в Брюсселе. 

Оригинальная хореография делает спектакль непохожим ни на одну из постановок сюжета. Ансамблевые сцены эффектно сочетаются с драматически наполненными танцами. Кроме того, особого внимания заслуживает сценическое оформление: будет воссоздана атмосфера старой Испании. 

Фото: arts-michel.ru 

Теги: балет, эрмитажный театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты, Театр,

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