Балет "Кармен" поставила Петербургская компания "Арт-Центр "Сен-Мишель", которая хорошо известна в Европе, Японии и странах Южной Америки. Первые заграничные показы состоялись в ноябре 2019 года в Брюсселе.
Оригинальная хореография делает спектакль непохожим ни на одну из постановок сюжета. Ансамблевые сцены эффектно сочетаются с драматически наполненными танцами. Кроме того, особого внимания заслуживает сценическое оформление: будет воссоздана атмосфера старой Испании.
Фото: arts-michel.ru
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