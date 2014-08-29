Балет "Кармен" представят 29 апреля в Эрмитажном театре. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Балет "Кармен" поставила Петербургская компания "Арт-Центр "Сен-Мишель", которая хорошо известна в Европе, Японии и странах Южной Америки. Первые заграничные показы состоялись в ноябре 2019 года в Брюсселе.

Оригинальная хореография делает спектакль непохожим ни на одну из постановок сюжета. Ансамблевые сцены эффектно сочетаются с драматически наполненными танцами. Кроме того, особого внимания заслуживает сценическое оформление: будет воссоздана атмосфера старой Испании.

Фото: arts-michel.ru