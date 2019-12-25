Театр им. Ленсовета.

Театр им. Ленсовета покажет спектакль "Ревизор". Хореограф и режиссёр по пластике – заслуженный деятель искусств России, лауреат Государственной премии России Сергей Грицай.

Создатели спектакля собираются следовать гоголевским предостережениям: "Больше всего надобно опасаться, чтобы не впасть в карикатуру. Ничего не должно быть преувеличенного или тривиального даже в последних ролях". Театр надеется, что каждый персонаж будет наполнен живым человеческим чувством, а спектакль, согласно заветам Гоголя, выйдет за пределы лихого бытового анекдота.

Продолжительность 3 ч 30 мин

Фото: lensov-theatre.spb.ru