Спектакль "Пять вечеров"

В "Молодежном театре на Фонтанке" покажут одну из самых известных пьес Александра Володина.

В пятницу, 6 сентября, в "Молодежном театре на Фонтанке" покажут пьесу "Пять вечеров". Это одно из самых известных произведений Александра Володина, которое способно показать истинные ценности человеческой жизни.

Сюжет пьесы строится вокруг двух немолодых людей. Они оба прожили тяжелые жизни и теперь готовы за пять совместных вечеров рассказать друг друг о своих болях и утратах. Володин затронул не только проблему кризиса среднего возраста, но и темы войны, ошибок и расставания. Многие зрители отметили, что именно эта пьеса помогла им стать немного добрее.

Когда: 6 сентября в 19:00

Место: Молодежный театр на Фонтанке (наб. Фонтанки, 114)

Продолжительность: 2 часа 40 минут, 1 антракт

Возрастное ограничение: 16+

Билеты: в кассах театра

Фото: "Молодежный театр на Фонтанке"