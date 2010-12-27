Возрастное ограничение: 18+.

Спектакль "Пьяные" поставил художественный руководитель театра Андрей Могучий по пьесе Ивана Вырыпаева. Это философская комедия о познании истины, история о том, что каждый из нас может научится не бояться жить, любить, прощать и менять себя и мир вокруг.

Эпиграфом к пьесе стоит стихотворение Омара Хайяма: "Все, что видишь ты, — видимость только одна. Только форма, а суть никому не видна. Смысл этих картинок понять не пытайся, сядь спокойно в сторонке и выпей вина".

Продолжительность: 2 часа 35 минут

Адрес: Основная сцена БДТ, набережная реки Фонтанки, 65

Фото: bdt.spb.ru