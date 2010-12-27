  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Процесс"
Сегодня, 18:00
268
Alena_Zinovieva

Спектакль "Процесс"

0 0

Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Процесс" поставлен по мотивам одноименного романа Франца Кафки. В постановке Кристиана Люпы главный герой Йозеф К превращается во Франца К, наделенного чертами как литературного героя, так и писателя. Он ведет диалог со своим отражением – вторым Францем К. Незаконченная, разомкнутая структура романа дает возможность спектаклю прорастать новыми смыслами.

Продолжительность: 5 часов

Язык исполнения: польский

Адрес: Александринский театр, площадь Островского, 6

Фото: Википедия

Теги: александринский театр, франц кафка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии