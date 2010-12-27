Спектакль "Призраки"

Возрастное ограничение: 16+.

Уже немолодой, но очень активный предприниматель Паскуале Лойяконо безуспешно пытается найти работу. Принимая сомнительное предложение – бесплатно поселиться в заброшенном особняке, где, по слухам, обитают привидения – он хочет основать там пансион и пытается убедить привратника Раффаэле стать его компаньоном.

Каждый из персонажей итальянской комедии старается устроить жизнь в соответствии с собственными представлениями о морали. Увязший в нищете главный герой готов пойти на многое, лишь бы выбиться в люди.

Продолжительность: 2 часа 50 минут

Адрес: Театр Приют комедианта, Садовая улица, 27/9

Фото: pkteatr.ru