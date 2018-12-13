Спектакль "Привидения" поставлен по пьесе знаменитого норвежского драматурга Генрика Ибсена. В центре сюжета судьба Фру Алвинг, которую насильно выдали замуж за распутного и легкомысленного человека. Она хотела уйти от мужа к пастору Мандерсу, которого полюбила, но супруг заставил ее вернуться. С этого момента начинается цепочка роковых событий, которая приводит к полному разрушению семьи.
Продолжительность: 1 час 45 минут
Адрес: ул. Рубинштейна, 18/5, Камерная сцена
Фото: mdt-dodin.ru
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