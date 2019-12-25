В театре на Литейном.

В театре на Литейном покажут спектакль "Примадонны". Актеры/Исполнители: з.а.России Е.Ложкина, з.а.России А.Жданов, Е.Кулеш, Т.Шемпель, Е.Закреничный, Н.Краснопёров, А.Майоров, С.Матвеев, С.Мосьпан, И.Павлов и др.

Сюжет строится на случайных стечениях обстоятельств, непредвиденных курьезных ситуациях, в которые попадают герои – всё в лучших традициях комедии положений. Два безработных актёра получают возможность завладеть многомиллионным состоянием.

Продолжительность: 2 часа 50 минут.

Фото: театр на Литейном.