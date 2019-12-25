Спектакль "Преступление и наказание" в театре "Приют комедианта"

Один из самых резонансных режиссёров страны Константин Богомолов представляет свой второй спектакль на сцене "Приюта комедианта" и третий в Петербурге.

Константин Богомолов рассказал, что уже ставил "Преступление" по роману Достоевского в Италии. В Петербурге режиссер продолжил работу над этим материалом. Он воплотил Достоевского в стиле Тарантино и на первый план вышла не философия произведения, а его своеобразное русское "криминальное чтиво".

Формат "Приюта комедианта" таков, что у него нет постоянной труппы, и режиссёры сами решают, кого они хотят видеть в своих работах. В роли Раскольникова выступает Дмитрий Лысенков, бывший актёр Александринки.

Место: Театр "Приют комедианта" (ул. Садовая, д. 27/9)

Цена: от 3500 до 5000 рублей

Возрастное ограничение: 18+

Фото: ВК/ Театр "Приют комедианта"