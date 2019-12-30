Возрастное ограничение: 18+.

Режиссер Константин Богомолов известен зрителям своими радикальными постановками в главных театрах Москвы и Петербурга. На сцене "Приюта комедианта" он поставил спектакль "Преступление и наказание" по мотивам романа Федора Достоевского.

Сам Богомолов отмечает, что в этой постановке нет кричащего, страдающего и рыдающего Достоевского. Здесь писатель спокойный, скорее рациональный, а не эмоциональный. Все эмоции здесь спрятаны внутрь.

По словам Богомолова, сам подход к преступлению Раскольникова "тарантиновский". В том смысле, что у Тарантино смерть не рассматривается как драма, она — только эпизод жизни. В частности, из истории Раскольникова изъяты моменты физических мучений, хотя сохранены и текст, и структура романа. Каждый монолог изъят из зоны нравственных и моральных мучений.

Продолжительность: 3 часа 30 минут

Адрес: Приют комедианта, Садовая улица, 27/9

Фото: pkteatr.ru