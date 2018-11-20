Спектакль "Полет"

Возрастное ограничение: 16+.

По сюжету главный герой садится в самолет и начинает разговаривать с другими пассажирами. Мужчина рассказывает случайным знакомым, как он боится летать, при этом хотел бы стать летчиком и жениться на стюардессе.

Рассказ героя о том редком возвышенном полете человека противоречит реальности. В связи с чем создатели спектакля задаются вопросом: "Почему человек идет наперекор своим мечтам?". Возможно это и есть полет под названием жизнь?

Когда: 4 февраля в 19:00.

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Малая сцена.

Фото: tyuz-spb.ru