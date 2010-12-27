Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Бедная Лиза" поставлен по одноименной повести Николая Карамзина. Эта история знакома всем нам еще со школьной скамьи. Легендарный роман между крестьянкой и дворянином заставит стучаться сердца зрителей. В напряжении держат следующие вопросы: смогут ли молодые люди сохранить то первое, чистое чувство, зародившееся между ними; готовы ли они стойко выдержать испытания, которые посылает им судьба?

Режиссер спектакля Марк Розовский сохраняет дух авторской эпохи, но вносит в него и свою изюминку. Он украшает постановку музыкально-поэтическими добавлениями, которые придают сюжетной линии новые яркие краски.

Когда: 24 февраля в 19:00.

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Большая сцена.

Фото: tyuz-spb.ru