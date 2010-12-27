Спектакль "Повесть о господине Зоммере"

Возрастное ограничение: 12+.

Спектакль Никиты Кобелева "Повесть о господине Зоммере" — это смесь поэзии, нежности и мягкого юмора. Вместе с главным героем Патриком зрители вспомнят его детство, будут взрослеть, переживать первую влюбленность, искать ответы на вечные философские вопросы о жизни и смерти.

Встреча Патрика с загадочным и нелюдимым господином Зоммером, который "всегда в пути", произвела неизгладимое впечатление на героя и заставила его еще больше повзрослеть.

Когда: 19 февраля 19:00.

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Малая сцена.

Фото: tyuz-spb.ru