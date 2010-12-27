Спектакль "Носороги"

Авторы спектакля "Носороги" обратились к теме самоидентификации человека в современном обществе. Они задаются вопросами: "Кто он – человек XXI века? Что им движет? Какие цели он преследует? Что заставляет его сдаваться и примыкать к толпе?". Ответы на все эти вопросы режиссеры ТЮЗа нашли в произведении французского драматурга-абсурдиста Эжена Ионеско.
Продолжительность спектакля: 2 часа, без антракта.
Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Большая сцена.
Фото: tyuz-spb.ru
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