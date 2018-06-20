Спектакль "Бедная Лиза"

Возрастное ограничение: 16+.

Повесть Николая Кармазина "Бедная Лиза" знакома всем еще со школьной скамьи. История любви между крепостной Лизой и дворянином Эрастом не раз была воплощена на театральных подмостках и отражена в кинолентах. Карамзин говорит с читателем на вечные темы, которые актуальны и в наши дни. Смогут ли молодые люди сохранить то первое и чистое чувство, которое появилось между ними; готовы ли они стойко выдержать все испытания судьбы?

Режиссер ТЮЗа Марк Розовский сохраняет в своем спектакле дух времени и украшает его музыкально-поэтическими добавлениями.

Продолжительность: 1 час 40 минут

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Большая сцена.

Фото: tyuz-spb.ru