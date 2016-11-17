Спектакль "Бедная Лиза"

Спектакль пройдет на сцене ТЮЗа им. Брянцева 14 июня. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Драма по мотивам повести Николая Карамзина о первой и печальной любви, которая может привести к трагическим последствиям. Крестьянка Лиза влюбилась в дворянина Эраста, но он отказался от бедной девушки ради своего благополучия. В спектакле ТЮЗа режиссёр Марк Розовский сохраняет дух авторской эпохи, украшая свою постановку музыкально-поэтическими вкраплениями, которые придают сюжетной линии новые яркие краски.

Что же будет с бедной Лизой? Как она переживет самое большое в своей жизни горе? Автор тонко рассуждает с читателем на вечные темы, утверждая, что и крестьянки тоже умеют любить.

Фото: Санкт-Петербургский ТЮЗ им. А.А. Брянцева (сайт)