Возрастное ограничение: 12+.

Спектакль "Подросток" поставлен по мотивам одноименного произведения Федора Достоевского. Главным героем постановки является незаконнорожденный сын помещика Версилова, 20-летний молодой человек Аркадий Макарович Долгорукий. От его имени ведется повествование.

Аркадий, увлеченный поисками своего идеала и внутренней свободы, которую, по его мнению, дают деньги, проходит сложный путь, полный унижений, обид и предательства. Называя юношу Подростком, писатель имел в виду исключительно духовное становление героя.

Продолжительность: 2 часа

Адрес: МДТ, улица Рубинштейна, 18/5, Основная сцена

Фото: mdt-dodin.ru