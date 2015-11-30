Гангстерская трагикомедия по мотивам Мольера на сцене Дома Кочневой.

В четверг, 29 августа, петербургский театр "Пушкинская школа" покажет в Доме Кочневой спектакль "Плутни Скапена". Данную трагикомедию создали по мотивам французского классика XVII века Мольера и снабдили неаполитанскими песнями.

Действие происходит под палящим солнцем Италии. Сын одного влиятельного человека влюбился в бедную девушку, сын второго – в цыганку. На помощь разозлившемся родителям приходит находчивый слуга по имени Скапен. Он должен помочь восстановить мир в обеих семьях.

Когда: 29 августа в 19:00

Место: Дом Кочневой (наб. реки Фонтанки, 41)

Продолжительность: 2 часа 10 минут, 1 антракт

Возрастное ограничение:

Билеты: на сайте kassir.ru

Фото: pushkincenter.ru