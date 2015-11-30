В четверг, 29 августа, петербургский театр "Пушкинская школа" покажет в Доме Кочневой спектакль "Плутни Скапена". Данную трагикомедию создали по мотивам французского классика XVII века Мольера и снабдили неаполитанскими песнями.
Действие происходит под палящим солнцем Италии. Сын одного влиятельного человека влюбился в бедную девушку, сын второго – в цыганку. На помощь разозлившемся родителям приходит находчивый слуга по имени Скапен. Он должен помочь восстановить мир в обеих семьях.
Когда: 29 августа в 19:00
Место: Дом Кочневой (наб. реки Фонтанки, 41)
Продолжительность: 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возрастное ограничение:
Билеты: на сайте kassir.ru
Фото: pushkincenter.ru
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