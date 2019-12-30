Спектакль "Лгунья"

Возрастное ограничение: 12+.

Эксцентрическая комедия "Лгунья" поставлена по мотивам одноименного произведения М. Мэйо и М. Эннекен. Здесь в легкой и остроумной форме высмеиваются женские и мужские страхи, из-за которых люди часто создают себе проблемы на ровном месте.

Главные герои спектакля – Вильям и Кэтти, семейная пара, в которой назревает кризис. Кэтти скрывает от супруга, что позавтракала с его приятелем в ресторане. Приревновав жену к незнакомцу, Вильям уходит из дома. Так безобидная женская ложь становится причиной серьезного разлада в семье. Чтобы вернуть любимого и сохранить чувство, Кэтти решается на еще больший обман.

Продолжительность: 1 час 40 минут

Адрес: Дом Кочневой, набережная реки Фонтанки, 41

Фото: kochnevahouse.ru