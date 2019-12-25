Возрастное ограничение: 12+.

Спектакль "Лгунья" – это эксцентрическая комедия, где в легкой и остроумной форме высмеиваются многочисленные женские и мужские страхи, из-за которых люди часто создают себе проблемы "на ровном месте".

Главные герои – Вильям и Кэтти – семейная пара, в которой назревает кризис. Однажды позавтракав с приятелем мужа, Кэтти скрывает это от супруга. Приревновав ее к незнакомцу, Вильям уходит из семьи. Так безобидная ложь становится причиной серьезного разлада. Чтобы вернуть любимого и сохранить чувство, Кэтти идет на еще больший обман…

Продолжительность: 1 час 40 минут

Адрес: Дом Кочневой, набережная реки Фонтанки, 41

Фото: bileter.ru