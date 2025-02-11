"Маленькие трагедии" на Фонтанке: театр "Пушкинская школа Владимира Рецептера" открыл 21-й сезон

В Доме Кочневой на набережной Фонтанки дали первый спектакль нового сезона. Театр "Пушкинская школа Владимира Рецептера" открыл 21-й сезон показом "Маленьких трагедий" — трёх пушкинских сюжетов о любви, смерти, зависти и чуме. Впереди — гастроли в Михайловском и две премьеры. Рассказываем, что ждёт зрителей.

Знакомые истории и вечные смыслы: в Доме Кочневой театр "Пушкинская школа Владимира Рецептера" открыл 21-й сезон. Первым спектаклем стали "Маленькие трагедии" А. С. Пушкина. Это сценический триптих, в который вошли "Моцарт и Сальери", "Каменный гость" и "Пир во время чумы". Три старинных сюжета, переосмысленные поэтом, заново родились на сцене. Здесь и история об отравлении Моцарта, и похождения безбожного Дон Гуана, и рассказ о людях, пытающихся противостоять чуме и страху.

Каждый год есть какой-то освежающий эффект, как будто ты немножко забываешь, как это делается, и от этого с особым каким-то вкусом и азартом приступаешь к первым нескольким спектаклям, а тем более — маленькие трагедии, Пушкин — это ответственная работа, очень важная и для коллектива, и для нашего руководителя, и мы как-то с трепетом к ней относимся. Волнительно начинать, конечно, с такой серьёзной вещи, но от того интересней. Вета Росина, актриса театра "Пушкинская школа Владимира Рецептера"

В сентябре театр отправится на гастроли в Пушкинские Горы. Спектакли покажут на Большой сцене Научно-культурного центра музея-заповедника "Михайловское". В новом сезоне коллектив готовит сразу несколько больших премьер.

Нас ждёт предыдущая премьера, это Антон Павлович Чехов "Три сестры", которая уже была в прошлом сезоне поставлена. И мы также надеемся порадовать зрителей восстановлением спектакля "Без вины виноватая" Островского. И нас ждёт премьера Лескова "Левша". Также у нас ещё есть одна премьера, но она пока держится художественным руководителем в тайне. Павел Сергиенко, актёр театра "Пушкинская школа Владимира Рецептера"

Художественным руководителем обеих постановок выступит народный артист России Владимир Рецептер. Спектакли "Пушкинской школы" традиционно идут на трёх сценах: в Доме Кочневой, Эрмитажном театре и во дворце Белосельских-Белозерских на Невском проспекте. Сезон только стартовал, но театр уже живёт на полную: премьеры в работе, гастроли на подходе, а Пушкин — как всегда, в центре всего.

Материал подготовили Дария Захарова и Дмитрий Бутырин для Piter.tv

Видео: Piter.TV