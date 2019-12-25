Спектакль "Пиковая дама. Игра" в Театре имени Ленсовета

Попытка прочесть повесть Александра Пушкина глазами современного человека от режиссёра Евгении Сафоновой.

Атмосфера спектакля напоминает современный кинематограф от Дэвида Линча до Гаспара Ноэ. Постановка далека от произведения Пушкина, которое читают в школе. Текст повести сохранен, но звучит он в ритме современной жизни. В своей постановке режиссёр не иллюстрирует повесть, а акцентирует моменты, оставшиеся как бы за скобками. На первый план выходит то, что автор дает не прямо, а между строк.

Место: Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета (пр. Владимирский, д. 12)

Цена: от 360 рублей

Возрастное ограничение: 16+

Фото: lensov-theatre.spb