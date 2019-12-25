Спектакль "Пиковая дама. Игра" в Театре имени Ленсовета

Атмосфера спектакля напоминает современный кинематограф от Дэвида Линча до Гаспара Ноэ. Постановка далека от произведения Пушкина, которое читают в школе. Текст повести сохранен, но звучит он в ритме современной жизни. В своей постановке режиссёр не иллюстрирует повесть, а акцентирует моменты, оставшиеся как бы за скобками. На первый план выходит то, что автор дает не прямо, а между строк.
Место: Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета (пр. Владимирский, д. 12)
Цена: от 360 рублей
Возрастное ограничение: 16+
Фото: lensov-theatre.spb
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