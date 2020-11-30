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Сегодня, 19:00
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Спектакль "Пиковая дама. Игра"

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Возрастное ограничение: 18+.

Спектакль Евгении Сафоновой – это попытка прочитать повесть А.С. Пушкина глазами современного человека. Сюрреалистическая атмосфера спектакля, похожая на страшный и зрелищный сон, напоминает о сегодняшнего кинематографе – от Дэвида Линча до Гаспара Ноэ. В спектакле делается акцент на том, что дается Пушкиным как намек, на том, что прочитывается в его произведении между строк, что в разговоре о "Пиковой даме" остается за скобками.

Длительность: 1 час 30 минут

Адрес: Государственный академический театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12

Видео: YouTube / Театр Ленсовета

Теги: пиковая дама, пушкин, театр имени ленсовета
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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