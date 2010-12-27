Спектакль "Пикник с Алисой"

Возрастное ограничение: 12+.

История разворачивается в Гайд-парке, куда очаровательная мисс приглашает зрителей на пикник после утомительной экскурсии по Лондону. Гид говорит на чистейшем английском, однако когда речь доходит до сказки Льюиса Кэролла про Алису и ее волшебные приключения, русский становится для англичанки, словно родным языком.

На глазах зрителей произойдут удивительные метаморфозы: чопорная девушка превратится в бойкую Алису, через мгновение на сцене очутится Кролик, будет вальсировать Чеширский кот, а Гусеница закурит кальян.

Во время спектакля зрители узнают об английской культуре, английском юморе и вообще смогут почувствовать, что это за феномен – англичанин.

Продолжительность: 1 час 15 минут.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Камерная сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru