Возрастное ограничение: 18+.

Спектакль "Парчовый барабан" поставлен по двум одноактным маленьким пьесам популярного японского писателя Юкио Мисимы в переводе Бориса Акунина. Автор написал несколько текстов на сюжеты классического японского театра. Любовь возвышенная и искренняя переплетаются здесь с чувственной страстью. У каждого зрителя наступит внутреннее озарение. Красота будет вмещать в себя уродливое, демоническое, страшное. Игра актеров МДТ поможет разглядеть в этом прекрасное.

Продолжительность: 1 час 30 минут

Адрес: ул. Рубинштейна, 18/5, Камерная сцена

Фото: mdt-dodin.ru