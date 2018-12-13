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Спектакль "Оптимистическая трагедия. Прощальный бал"
Сегодня, 19:00
230
alexandra08

Спектакль "Оптимистическая трагедия. Прощальный бал"

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Первая из постановок "Оптимистической трагедии" появилась в одно время с пьесой в 1933 году в Москве.

Современное обращение к пьесе Всеволода Вишневского не случайно.  На сцене Александринки создал свой знаменитый спектакль Товстоногов. Первая из постановок "Оптимистической трагедии" появилась в одно время с пьесой в 1933 году в Москве. Это была постановка создателя Камерного театра, Александра Таирова. После премьеры пьеса  исчезла со сцены. Ее возвращение  в позднее советское время стало событием. Георгий Товстоногов и актер Юрий Толубеев (за роль Вожака) были отмечены Ленинской премией. 

В спектакле звучат фрагменты песен : А. Вертинского, Децла, А. Лушина и других.

Адрес: пл. Островского, 6

Возрастное ограничение: 16+

Цена: от 500-8000 рублей.

Фото: Александринский театр 

Теги: александринский театр, оптимистическая трагедия
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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