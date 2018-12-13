Спектакль "Оптимистическая трагедия. Прощальный бал"

Первая из постановок "Оптимистической трагедии" появилась в одно время с пьесой в 1933 году в Москве.

Современное обращение к пьесе Всеволода Вишневского не случайно. На сцене Александринки создал свой знаменитый спектакль Товстоногов. Первая из постановок "Оптимистической трагедии" появилась в одно время с пьесой в 1933 году в Москве. Это была постановка создателя Камерного театра, Александра Таирова. После премьеры пьеса исчезла со сцены. Ее возвращение в позднее советское время стало событием. Георгий Товстоногов и актер Юрий Толубеев (за роль Вожака) были отмечены Ленинской премией.

В спектакле звучат фрагменты песен : А. Вертинского, Децла, А. Лушина и других.

Адрес: пл. Островского, 6

Возрастное ограничение: 16+

Цена: от 500-8000 рублей.

Фото: Александринский театр