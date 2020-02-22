В спектакле задействованы 6 профессиональных артистов, звук и свет. Показ пройдет в доме молодежи Рекорд, в центре города. Длительность всего мероприятия составит 1 час 30 минут. Будут бесплатные подарки каждому ребенку.

28 декабря театр "Дети тишины" покажет спектакль "Новогодний Экспресс" - шоу в лучших традициях современной клоунады.

Спектакль состоит из ярких блоков, каждый из которых поражает воображение и заставляет

улыбаться и детей, и взрослых. Первый блок — это яркий вэлком. Все артисты начнуть работу с холла, где будут задействованы гигантские шары, огромные сачки и флаги. Веселый интерактив, контактный жонгляж, марионетка. После действие плавно перейдет в зал, где и начнется вторая часть.

Второй блок шоу проходит на сцене и в зале. Яркие декорации. Не банальный, но понятный и динамичный сюжет. Смешные клоуны и загадочные персонажи из сна. Во время шоу зрителей ждут азотный выстрел, сухой лед, большие и маленькие светящиеся шары, большая белая ткань - лавина, и веселые миниатюры. Зрители постоянно будут вовлечены в сюжет и станут неотемлемой частью спектакля.

В третьей части шоу появится Дед Мороз и устроит большое бумажное шоу. В конце спектакля каждый ребенок получит подарок от Дедушки Мороза.

Адрес: Дом Молодежи Рекорд Адмиралтейского района

Начало в 11:00

Купить билет можно здесь.

Фото: пресс-служба организатора