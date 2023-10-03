Спектакль "Номер 13" покажут 17 апреля во Дворце культуры "Выборгский". Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

История более 20 лет пользуется успехом публики во всем мире. Пьеса стала частью золотого фонда Британского театра как одна из лучших английских комедий прошлого века.

По сюжету помощник премьер-министра Великобритании Ричард снял номер в отеле, чтобы побыть наедине с секретаршей своего политического оппонента. Персонажи находят в окне труп, который надо убрать, дабы избежать скандала. Им мешают обслуживающий персонал, пьяная супруга Ричарда и ревнивый муж секретарши. Каждый шаг запутывает ситуацию.

Фото: comedytheatre.ru