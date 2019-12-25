Спектакль "Невеста напрокат"

Возрастное ограничение: 16+.

"Невеста напрокат" – легкая и светлая, пронизанная тонким юмором и иронией комедия впечатлит зрителей с первых минут и оставит после себя массу ярких воспоминаний. Сюжет сразу настраивает на шутливый тон.

Молодой человек не может встретить девушку, с которой хотел бы связать свою жизнь. Ему предстоит встреча с отцом, с которым давно не виделся. Юноша хочет показать родителю, что у него все хорошо: есть невеста и прекрасная работа. Что же делать? Главного героя посещает гениальная мысль – невеста напрокат. Девушка для нужной роли нашлась. Впустив ее в дом, парень понимает, что не хочет ее отпускать.

Продолжительность: 2 часа

Адрес: ДК имени Горького, площадь Стачек, 4

Фото: gorkogo.spb.ru