Возрастное ограничение: 18+.

Спектакль "Наш класс" поставила Наталья Колотова по пьесе известного польского театроведа и драматурга Тадеуша Слободзянека. Он написал чрезвычайно популярное в Восточной Европе произведение о событиях в польской Едвабне. Когда вовсе не нацисты, а местные жители сожгли в овине полторы тысячи евреев.

Однако драматург не торопится вешать на своих героев ярлыки. В центре сюжета школьный класс. Вчерашние друзья превращаются в смертельных врагов. Судьбы героев прослеживаются от 20-х до 80-х гг. прошлого столетия. На расстоянии времени становится понятно, что трагические события в Едвбане — не случайность, а неизбежность, которая может повториться в любое время и в любом месте.

Продолжительность: 1 час 50 минут

Адрес: улица Рубинштейна, 18/5, Камерная сцена

Фото: mdt-dodin.ru