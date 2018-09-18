Спектакль "Наш городок"

В Молодежном театре на Фонтанке покажут пьесу Уайлдера "Наш городок". История рассказывает о жизни небольшого провинциального города с 1901 по 1913 года. руководит действием Помощник режиссера. Он ведет рассказ о повседневных хлопотах двух местных семей.
Спектакль затрагивает философские вопросы, касающиеся достижимости счастья, возможности выбрать собственную судьбу и как не стать безвольным рабом на своем жизненном пути.
Когда: 9 августа в 19:00
Место: Молодежный театр на Фонтанке (набережная реки Фонтанки, 114)
Длительность: 3 часа, 1 антракт
Возврастное ограничение: 16+
Билеты: в кассах театра
Фото: Театральная афиша
Обсуждение ( 0 )