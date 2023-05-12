Спектакль "Моя дорогая Матильда"

Постановку покажут 23 июня в Театр на Васильевском. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Это история о людях, которые не могут найти свое место в жизни. В сюжете переплетаются судьбы троих людей: американского неудачника Матиаса и двух одиноких дам. Однажды мужчина получил в наследство роскошную квартиру в Париже, но больше в его жизни радостей не было. Однако и квартира оказалась не так проста, к ней предлагалось два своеобразных бонуса. От такой истории можно ожидать многого — ярких конфликтов и забавных казусов, разоблачения семейных тайн и "переучёта скелетов в шкафу".

Фото: Театр на Васильевском (сайт)